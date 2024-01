Na noite de domingo, 7, Rogério dos Santos Cruz, de 38 anos, foi assassinado com quatro tiros a queima-roupa em frente ao portão de sua casa, na Rua 807, no bairro Alto Alegre, em Vilhena. O motivo do crime segundo a esposa da vítima, seria uma dívida de R$ 3 mil com membro de facção criminosa.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a esposa da vítima relatou aos policiais que estava no quarto com seu marido, quando alguém chegou e o chamou pelo nome. Logo em seguida ouviu diversos disparos de arma de fogo, ao sair para averiguar, se deparou com seu marido no chão agonizando.

Todavia, perguntada a respeito do possível motivo do crime, a esposa informou que dias atrás Rogério havia feito um furto na casa de um membro de uma da facção criminosa, e devido ao fato foi exigido que ele pagasse o valor de R$ 3 mil para saudar a dívida.

A mulher ainda relata que Rogério já havia pago o valor de R$ 1,5 mil, entretanto, ainda não havia conseguido mais dinheiro para saldar a conta.