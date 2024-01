Na tarde desta segunda-feira, 8, Aparecida Paixão, mãe do jovem Matheus Paixão dos Santos, de 24 anos, assassinado a tiros na tarde do último sábado, 6, em frente de uma casa na Rua H-3, no bairro Jardim Aripuanã (antiga COHAB), em Vilhena, enviou nota a redação do Extra de Rondônia, onde afirma que seu filho era, inocente, não tinha passagens pela polícia e foi morto por engano.

>>>Leia nota na íntegra:

Com um coração quebrantado e morta por dentro, venho falar e esclarecer que infelizmente eu perdi meu amor maior, meu filho Matheus que por ironia do destino o que ele tanta amava que era tatuagens ele morreu por causa da tatuagens. Meu filho morreu enganado, morreu de graça sábado ele passou a manhã de sábado todinho lavando o carro dele quando foi mais tarde ele foi até a casa do primo dele que também foi baleado com 3 tiros ambos estavam mexendo no carro quando infelizmente chegaram com uma moto e mataram meu filho. Falaram tanta coisa que eu e minha família estava em choque com a maior perca de nossa família e o pior é ouvir muitos falando que foi meu filho, meu filho não tem nenhuma passagem pela polícia. Ele amava tatuagens temos fotos que é provas que ele estava em casa. Meu filho nem moto ele tinha mais e trocou a moto num carro quando mataram meu filho ele estava com o carro. Eu só peço a todos que gosta de dar seus comentários sobre tudo que ocorre em em nossa cidade tenha propriedade no que vai comentar, faça comentários maldosos sem saber o que aconteceu. Eu sou a mãe que perdeu praticamente a vida, enterrar um filho não desejo isso pra ninguém o pior meu filho morreu inocente, fomos na delegacia já passei todas as provas que meu filho estava em casa quando mataram o outro rapaz. Meus sentimentos para todos os familiares que perdeu seus entes queridos nesse final de semana que foi pra nós o pior de nossas vidas.