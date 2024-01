Uma mulher foi vítima de um ataque a tiros na tarde desta segunda-feira, 8, em Vilhena. Ela foi socorrida em estado grave ao Hospital Regional. A vítima ainda não teve a identidade divulgada.

A tentativa de homicídio foi registrada no final do residencial União. Ainda não se tem informações claras sobre a motivação do ataque, e a polícia está investigando o caso.

Autoridades policiais chegaram ao local do incidente para colher depoimentos e iniciar as diligências necessárias para esclarecer as circunstâncias do crime.