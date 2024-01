Na manhã desta segunda-feira, 8, a Polícia Civil (PC), divulgou a foto do foragido da Justiça Melgipson Vieira Barbalho, 27 anos, apontado como um dos líderes de facção que ordenou assassinatos, em Vilhena.

A fotografia atualizada do foragido está sendo divulgada para ajudar nas informações do paradeiro; trata-se de procurado da justiça, com mandado de prisão e condenado por receptação, porte de arma, dentre outros crimes e apontado em investigações da Polícia Civil como sendo um dos cabeças de uma organização criminosa local responsável por dar ordens para crimes de homicídio na cidade de Vilhena, no último final de semana.

Segundo a Delegacia Regional de Vilhena, uma briga envolvendo facções criminosas composta por foragidos, ex-apenados e apenados de regime semiaberto e aberto vem causando grande comoção social por vários homicídios praticados no município nos últimos dias. Quem souber do paradeiro desse foragido, ligar 197 ou 190.