A deputada estadual Rosangela Donadon, (União Brasil), anunciou que destinou uma emenda parlamentar no valor de R$340 mil para a construção de parte do Complexo Cultural, Educacional e Assistencial da sede da Associação de Ensino Prepararte Musical e Artístico, localizada no município de Rolim de Moura.

A instituição é uma organização sem fins lucrativos dedicada a atendimentos sociais voltados para a educação musical e artística, capacitação de jovens aprendizes e assistência social.

O recurso será direcionado para a construção de parte do complexo da sede, que visa atender a população local com atividades sociais e culturais. Este novo espaço não apenas ampliará as capacidades da entidade, mas também proporcionará um Complexo Cultural, Educacional e Assistencial destinado ao atendimento de famílias, abrangendo áreas como ensino, cuidados com alimentação, auxílio em prevenção à saúde e bem-estar comum.

Rosangela Donadon destacou que o recurso já foi empenhado, sinalizando o comprometimento da deputada com a execução efetiva desse projeto que beneficiará diretamente a comunidade de Rolim de Moura.

A Associação Prepararte Musical e Artístico é conhecida por oferecer gratuitamente ensino e palestras de diversas modalidades à população. Atualmente, esses serviços são disponibilizados em espaços públicos, culturais, escolas públicas, igrejas e outras comunidades locais. Os resultados dessas iniciativas têm impactado positivamente a vida dos moradores, famílias comuns e carentes da região da Zona da Mata.

A entidade atua não apenas no campo educacional, mas também presta assistência através de cuidados pessoais, distribuição de cestas básicas e palestras de prevenção em saúde e bem-estar. No entanto, devido à crescente demanda e ao desejo de oferecer mais à comunidade, a construção da sede própria se torna fundamental para a ampliação e aprimoramento desses serviços.

Representantes da instituição, Geandra de Oliveira, presidente, e Pr. Amós de Barros Eler, coordenador, expressaram sua gratidão pela destinação do recurso, destacando que isso contribuirá significativamente para alavancar as ações da entidade em benefício da comunidade.

A deputada Rosangela Donadon enfatizou sua satisfação em contribuir com as ações da Prepararte, ressaltando que seu objetivo é trabalhar para promover o bem-estar da população de Rondônia. A iniciativa demonstra o compromisso da parlamentar em apoiar projetos que fortaleçam a educação, a cultura e a assistência social que promovam o desenvolvimento e o bem-estar da população de Rondônia.