Saiba como ficam as condições do tempo em todas as regiões brasileiras nesta terça-feira (9) e saiba onde vai ter chuva.

Sul

Pancadas de chuva se mantêm em boa parte da região com avanço lento de frente fria.

Temporais com volumes elevados podem ser registrados em todo o Rio Grande do Sul, no leste de Santa Catarina e no leste do Paraná.

A chance de chuva é menor no oeste paranaense.

Sudeste

A chuva se espalha pela região.

Algumas áreas podem ter pancadas rápidas, intercaladas com períodos de melhoria.

Temperatura se mantém em elevação.

Volumes elevados de chuva são esperados no centro-norte de Minas Gerais e no Espírito Santo.

Centro-Oeste

Pancadas de chuva persistem na maior parte da região, devido à combinação entre calor e umidade.

Volumes elevados e temporais podem atingir o norte de Mato Grosso e de Goiás, com potencial para transtornos como alagamentos pontuais.

Boa parte de Mato Grosso do Sul continua com tempo seco e quente.