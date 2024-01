Na última sexta-feira (05) a Polícia Civil de Rondônia, por meio da Delegacia de Homicídios de Ji-paraná e Delegacia de Furtos e Roubos de Ji-paraná, procedeu ao cumprimento de três mandados de buscas e apreensão domiciliar, contra alvos suspeitos de participação em crimes de homicídio ocorridos na cidade.

O primeiro crime de homicídio ocorreu no dia 28 de outubro de 2023, no período da noite, indivíduo não identificado alvejou a vítima Ricardo Pinto da Silva com diversos disparos de arma de fogo no endereço situado à Rua Castanheira, Bairro J K, em Ji-Paraná.

O segundo homicídio ocorreu no dia 19 de novembro de 2023, no endereço situado Rua Governador Jorge Teixeira, Bairro São Francisco, em Ji-Paraná / RO, a pessoa de Alisson Ferreira Gomes foi alvejado por diversos disparos de arma de fogo, vindo a óbito próximo ao local do crime.

Com o cumprimento das buscas a polícia civil de Rondônia reafirma a sua capacidade de investigação

A Polícia Civil ressalta a importância da sociedade na elucidação de diversos tipos de crimes. Não se cale, denuncie disque 197.