Uma guarnição policial de Rádio Patrulha em Cacoal foi acionada, no último domingo (07), por um Policial Militar de folga que avistou um homem suspeito de ter um mandado de prisão em aberto.

Ao abordá-lo, o suspeito forneceu um nome, mas não possuía qualquer documento pessoal. Questionado sobre seu CPF ou RG, o suspeito não soube informar e se recusou a fornecer outras informações, afirmando que só falaria em juízo.

Respeitando seu direito, os policiais conduziram o suspeito à Delegacia de Polícia Civil para confirmação de sua identidade. Na delegacia, foi fornecida uma ficha com foto que conferia semelhança com o conduzido. Diante dos fatos, foi confeccionada uma certificação do cumprimento do mandado de prisão e entregue na delegacia, juntamente com o abordado, para identificação precisa e medidas cabíveis.

A segunda prisão ocorreu na segunda-feira (08), uma guarnição de rádio patrulha do 4° BPM, no município de Espigão D’oeste, realizou o fiel cumprimento de um Mandado de Prisão expedido pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Rolim de Moura, RO.

O conduzido, após submeter-se a Exame de Corpo de Delito, foi apresentado à equipe do GAPE (Grupo de Ações Penitenciárias Especiais) sem alterações. Permanecendo sob os cuidados do servidor de plantão, aguarda-se as próximas etapas do processo judicial.