Uma perseguição policial na tarde desta segunda-feira, 8, resultou na morte de uma jovem e na prisão de um homem, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a ação começou quando uma guarnição da Polícia Militar (PM) recebeu informações anônimas e também de levantamentos do Núcleo de Inteligência (NI), de que em uma casa localizada no residencial União, estaria sendo usada por suspeitos de terem realizando homicídios referentes a guerra entre facções criminosas na cidade, sendo nas últimas 72 horas registrados quatro homicídios e dez tentativas.

As informações também davam conta que no interior da residência teria duas motocicletas que ficavam constantemente cobertas por lençóis para dificultar a visualização das placas. Os veículos já haviam sido visualizados com suspeitos, além de duas armas de fogo.

Com isso, conforme às denúncias coincidiram, os militares resolveram fazer incursão no endereço, com o apoio da equipe PATAMO e de integrantes de plantão da Agência de Inteligência (AI).

Quando as guarnições se deslocavam para o endereço, foi visualizado uma motocicleta Honda Titan de cor preta com uma mulher na garupa, na qual aparentemente o condutor estava indo para o local para onde os policiais estavam se dirigindo.

Conduto, ao perceber a viatura se aproximar, o condutor manobrou bruscamente o veículo e empreendeu fuga em alta velocidade pelas ruas do residencial União, e seguiu retornando sentido residencial Maria Moura, sendo acompanhado pela guarnição.

Entretanto, foi pedido apoio para outras guarnições e assim realizar o cerco, ocasião em que as equipes seguiram pela Avenida Perimetral, acompanhado o motociclista, que acessou a Avenida Perimetral e ao avistar a viatura da PATAMO que participava do cerco, fez nova conversão para outro lado, novamente sentido residencial União, instante em que quase colidiu com a equipe do AI, que bloqueou a rua com a viatura, porém, o condutor subiu pelo meio-fio da via e continuou a fuga, acessando uma estrada de chão, neste momento a guarnição se aproximou e deu ordem de parada, porém, o condutor não obedeceu, em seguida perdeu o equilíbrio e caiu.

Todavia, enquanto os militares desembarcavam da viatura, observaram que a mulher posteriormente identificada como Eva Eduarda Ferreira Zacamae, de 18 anos, que estava na garupa, portava uma arma de fogo de cor preta tipo pistola, onde a tirou rapidamente da cintura, e que diante da iminente injusta agressão, em ato de defesa, um policial realizou um disparo de calibre .40, que transfixou a porta da viatura e atingiu a suspeita na região intraclavicular direita, ao qual após o impacto caiu ao solo, cessando a possível agressão.

Contudo, ao realizar a abordagem foi identificado que a arma se tratava de um simulacro tipo pistola. Devido à gravidade do ferimento, a jovem foi socorrida pela guarnição ao Hospital Regional, onde chegou com vida, porém, já no pronto-socorro, não resistiu ao ferimento e morreu.

O condutor da motocicleta identificado pela inicial “B”, em revista pessoal foi localizado em seu bolso, duas porções de entorpecente aparentando ser maconha. O rapaz disse que pertence a facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) e relatou que havia comprado a motocicleta roubada na cidade de Ji-Paraná.

A motocicleta estava com uma fita isolante preta, que adulterava a placa original de SLI6D19 para SUI6D19, em consulta ao sistema, constatou possuir restrição de roubo/furto, da cidade de Ji-Paraná. Diante dos fatos, o rapaz recebeu voz de prisão e foi conduzido para a delegacia de Polícia Civil.

Ainda de acordo com informação, Eva Eduarda Ferreira Zacamaé, possui histórico policial pelos crimes de posse irregular de arma de fogo e posse ou porte de drogas para uso pessoal.