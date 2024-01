Mãe e filha que morreram em acidente envolvendo uma carreta carregada com soja e um caminhão boiadeiro, na tarde desta terça-feira, 9, no Km 107 – da BR-435, entre Colorado e Cerejeiras, foram identificadas como sendo, Vera Lúcia da Silva, de 43 anos e Maisa Gabrielle de Souza Silva, de 7 anos.

O acidente aconteceu na ponte do Rio Escondido. Mãe e filha morreram no local. O motorista da carreta foi identificado como Adenilson Batista Souza, de 49 anos, ele ficou preso às ferragens, sendo socorrido e lavado ao pronto-socorro do Hospital São Lucas pelo Corpo de Bombeiros, depois encaminhado para Vilhena

O condutor do caminhão boiadeiro identificado até o momento por “Corrêa”, foi socorrido em estado grave ao Hospital São Lucas, foi entubado e encaminhado para Vilhena.

Os corpos das vítimas que são moradoras de Presidente Médici, foram removidos pela funerária Bom Jesus, após os trabalhos da perícia.

O atendimento as vítimas teve apoio do Corpo de Bombeiros de Cerejeiras, ambulância do hospital São Lucas de Cerejeiras, Polícia Militar de Colorado do Oeste, Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Polícia Técnica Científica (Politec).

A rodovia segue fechada, e a PRF comanda os trabalhos para a liberação o mais rápido possível.

>>>Videos: