Um motociclista foi socorrido em estado grave após bater violentamente contra uma caminhonete, em Vilhena. O acidente ocorreu por volta das 11h desta terça-feira, 9, no bairro Jardim das Oliveiras.

De acordo com informações preliminares apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, o motociclista, cuja identidade não foi divulgada até o momento, colidiu com uma caminhonete no cruzamento da Avenida Otávio José dos Santos com Rua Francisco Mendes.

No impacto, o motociclista voou e na queda bateu violentamente a cabeça no asfalto e ficou inconsciente. Ele foi socorrido e levado ao Hospital Regional em estado grave.

