A sede da “Banda Vai Quem Quer”, abriu oficialmente as portas para uma série de atividades na manhã desta quarta-feira, 10, iniciando as vendas de abadás, além tratativas da organização para o desfile do bloco, a qual este ano desfila pelas principais avenidas do centro, no dia 10 de fevereiro, sábado de carnaval, a partir das 17h, em Porto Velho.

Entre as autoridades presentes, o secretário-geral da Prefeitura de Porto Velho, Fabricio Jurado, Juíza presidente da Ameron, Euma Tourinho, vereador Everaldo Fogaça, marcaram presença na sede da Banda confirmando apoio a um dos maiores eventos culturais do Estado.

Em entrevista à imprensa local, a presidente do maior bloco de carnaval de rua da região Norte, Siça Andrade, diz, “Agradeço imensamente a presença de todas as autoridades, impressa, patrocinadores, apoiadores e centenas de foliões que compareceram em peso no primeiro dia de abertura da sede da “Banda Vai Quem Quer”, (BVQQ), neste ano de 2024”.

ABADÁS VENDAS

As vendas de abadás seguem na sede da BVQQ, localizada na avenida Joaquim Nabuco, 2368, centro. O preço promocional de R$ 50 foi somente para o primeiro dia de abertura, 10/01. A partir desta quinta-feira, 11, o valor será R$ 70, em horário comercial, estoque limitado, então não perca tempo e garanta o seu.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO DAS ATIVIDADES DA BANDA EM 2024

Quarta-feira, 10/01: Coquetel de abertura da sede BVQQ às 08h com Lançamento da venda do abadá promocional.

Sábado, 13/01: Adesivação de carros na Sede da BVQQ.

Terça-feira, 23/01: Coquetel de lançamento da camisa 2024, às 9h, no Mercado Cultural, localizado na avenida Presidente Dutra, 2816, no bairro Olaria.

Sábado, 10/02: Desfile da BVQQ; às 15h será realizado um coquetel na sede para convidados e às 17h a saída do cortejo dando início ao Desfile.

A “Banda do Vai Quem Quer”, é patrimônio cultural e imaterial do município e do estado, que para desfilar conta com o apoio dos foliões que compram os abadás, tendo o apoio também do governo do estado e da prefeitura de Porto Velho.

Para mais informações (69) 9 9290-3939 / Yalle.