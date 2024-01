A deputada federal Cristiane Lopes (União Brasil), manifestou sua preocupação com a saúde do jornalista William Ferreira, em ofício enviado ontem, 09 de janeiro de 2024, ao Ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal (STF).

O jornalista encontra-se detido desde fevereiro de 2023, sem enfrentar uma denúncia formal. Recentemente, seu estado de saúde foi agravado consideravelmente enquanto permanece sob custódia, demandando atenção médica urgente.

Cristiane Lopes, pontuou que a falta de cuidados médicos adequados pode resultar em sérias consequências para o jornalista, tornando essa situação ainda mais urgente e preocupante. “É inadmissível que alguém sob custódia do Estado seja privado do acesso a tratamentos médicos necessários, especialmente diante das circunstâncias extremamente preocupantes enfrentadas por ele”.

Recentemente, um exame de ressonância prostática revelou uma alteração de nível 5, o grau mais elevado na escala de avaliação e o laudo médico recomenda urgentemente uma biópsia. Entretanto, sua condição de prisão, sem justificativa legal aparente, impede o acesso adequado ao tratamento médico necessário.

No ofício, a deputada destaca a urgência de uma revisão do caso, enfatizando o agravamento da situação devido ao histórico familiar de câncer do jornalista, o que aumenta consideravelmente o risco à sua vida. A ausência de um tratamento médico adequado pode ter consequências fatais.

William Ferreira é conhecido como “O Homem do Tempo”, e já foi sargento da Polícia Militar de Rondônia. No ano de 2022, concorreu a uma vaga como deputado estadual, após tentativas anteriores como suplente na Câmara de Vereadores e na Assembleia Legislativa de Rondônia desde 2012.

O jornalista se manifestou em janeiro do ano passado, logo após os atos do fatídico dia 08, e disse que estava em Brasília fazendo a cobertura em sua fanpage na condição de repórter, pois seus parentes residem em Brasília e lá estava passando férias com sua esposa e filhas. Apesar das evidências de sua inocência enviadas ao Ministro Alexandre de Moraes, Ferreira permanece detido.

Cristiane Lopes encerrou sua mensagem cobrando uma resposta do STF na expectativa de que o tribunal avalie o caso com a imparcialidade da justiça e a preservação dos direitos humanos fundamentais, incluindo o acesso à saúde, para todos os cidadãos, independentemente de sua situação legal.