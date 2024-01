O deputado estadual Cássio Gois (PSD), natural da aclamada Capital do Café de Rondônia, fez um balanço positivo de suas atividades em 2023 e delineou com entusiasmo seus planos para este ano que se inicia.

Como vice-presidente da Comissão de Saúde Previdência e Assistência Social da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero), o parlamentar ressaltou seu comprometimento com políticas públicas que visam aprimorar o setor de saúde no estado.

No seu primeiro ano de mandato, o deputado fez diversas indicações à Secretaria de Saúde do estado (Sesau) com o objetivo de ampliar o atendimento à população e também buscar melhorias para os profissionais da área.

À frente da Comissão de Transportes e Obras Públicas, o parlamentar também destacou o papel crucial que desempenhou na implementação de ações como a recuperação de estradas, que consolidaram o seu compromisso em fortalecer a infraestrutura de Rondônia, promovendo o desenvolvimento econômico e social, uma vez que muitas estradas são rotas de escoamento agrícola extremamente importantes.

Membro ativo da Comissão de Agropecuária e Política Rural, Cássio Gois reforçou seu empenho em representar os interesses dos produtores rurais. Através de políticas voltadas para o setor, como o estímulo à inovação, incentivo agrícola e a busca por soluções para desafios enfrentados pelos agricultores, em especial, o pequeno produtor, o deputado reconhece o agronegócio como pilar essencial para o progresso do estado.

Além disso, como membro das Comissões de Defesa do Consumidor e de Finanças e Orçamento, Gois demonstrou sua habilidade em equilibrar as necessidades dos cidadãos com a responsabilidade fiscal. Seu envolvimento ativo nessas comissões contribui para a transparência e eficiência na gestão dos recursos estaduais.

Gois ressaltou sua parceria efetiva com o Governo de Rondônia, enfatizando o diálogo constante com o secretariado estadual para atender às demandas da população não só de Cacoal, mas também das cidades circunvizinhas da Região do Café. Essa colaboração estreita resultou em medidas concretas para solucionar questões urgentes dos munícipes de diversas cidades.

Ao projetar seus objetivos para 2024, o deputado expressou otimismo e determinação. “Vamos continuar trabalhando incansavelmente para pavimentar um futuro ainda mais promissor para Rondônia. Com dedicação e parcerias sólidas, tenho certeza de que podemos alcançar grandes conquistas em prol do nosso estado”, afirmou Cássio Gois, encerrando com uma mensagem positiva para o ano que se inicia.