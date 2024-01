Em mais uma ação voltada da atender as demandas da área esportiva em Colorado do Oeste, o deputado Ezequiel Neiva destinou R$ 30 mil ao município. O parlamentar destaca que o investimento já está na conta da prefeitura.

O recurso solicitado pelo vereador Wender Pitica é para o projeto Bom de Bola na Escola. De acordo com Ezequiel Neiva, inicialmente o projeto Bom de Bola na Escola será desenvolvido nas escolas Paulo de Assis e Manoel Bandeira, com as modalidades de futsal e voleibol.

Wender Pitica disse que manteve contato com os diretores das escolas, onde realizaram levantamento dos custos iniciais do projeto. “O deputado Ezequiel Neiva tem priorizado recursos para atender o esporte. Então, procuramos o parlamentar que firmou o compromisso de nos ajudar e agora o investimento está na conta”, explicou o vereador.

Investimento no esporte

Ezequiel Neiva lembra que tem atendido vários setores do esporte em Colorado do Oeste. Citou a retomada da iluminação do estádio municipal, a entrega de kits esportivos (jogos de camisa, shorts, bolas e bombas para encher bolas) para o futebol amador e o mais recente, a construção de um campo de futebol society com gramado sintético, concluído no último mês de dezembro, restando da segunda etapa do projeto, que inclui a construção de arquibancadas e alambrado.