A cidade de Vilhena, está de luto com a notícia do falecimento do pioneiro Ilário Badanese, de 74 anos, vítima de complicações relacionadas ao câncer. Badanesse, figura influente na comunidade vilhenense, dedicou sua vida a contribuir para o desenvolvimento da região. Ilário era empresário, pecuarista e político influente.

Mirian Bodanese, filha de Ilário, falou a reportagem do Extra de Rondônia, que seu pai, em agosto descobriu câncer no fígado e fez uma cirurgia, depois de algum tempo deu água na barriga que aparentemente era normal, porém, algum depois a água foi para o pulmão e no final do mês passado ele foi para Cuiabá tirar a água, “meu pai estava lúcido, estava bem, estava conversando normal” disse Mirian. Contudo, a doença se agravou e nesta quarta-feira, 10, ele não resistiu.

Ilário Badanese, foi um empreendedor visionário que desempenhou um papel fundamental no crescimento econômico e social da cidade. Ele era empresário de sucesso, gerando empregos e fortalecendo a economia da região ao longo dos anos, além de político respeitado.

O corpo do pioneiro será translado para Vilhena, onde será velado e sepultado.