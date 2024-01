Policiais do 3° Batalhão de Polícia Militar prenderam na última terça-feira (09), em Vilhena, um homem foragido da Justiça de Cacoal. O suspeito foi apresentado na Unidade Integrada de Segurança Pública – Unisp de Vilhena.

Ocorrência policial

Por volta das 22 horas, uma equipe da Polícia Militar realizava o patrulhamento preventivo no “Setor 19” quando visualizou dois homens em uma moto Honda XRE de cor preta e, como as caraterísticas do veículo coincidiam com as de uma motocicleta que vem sendo usada na pratica de homicídios no município, os militares realizaram a abordagem.

Os policiais efetuaram a consulta nominal dos abordados, sendo que nada constava para o condutor, porém, havia um mandado de prisão da Comarca de Cacoal, em desfavor do passageiro.

O suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido e apresentado na Unidade Integrada de Segurança Pública – Unisp de Vilhena.