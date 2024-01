O 3º Batalhão de Polícia Militar (BPM) deu início na manhã desta quarta-feira, 10, à “Operação Máximus”, que consiste na intensificação do policiamento ostensivo no município de Vilhena.

A operação acontece como forma de prevenir e reprimir crimes que atentem contra a tranquilidade da população, bem como garantir melhores resultados no âmbito da segurança pública. Para tanto será empregado o maior número possível do efetivo policial, tanto do serviço administrativo, quanto militares na folga de serviço, reforçando assim às ações ordinárias que são desenvolvidas rotineiramente, objetivando elevar o nível de segurança pública para a população do município.

O comandante do 3º BPM, Tenente-Coronel PM Helberth Aldimas Soares Ferreira ressalta que a Polícia Militar está alerta a situações atípicas e sempre pronta para dar uma resposta positiva para comunidade Vilhenense.