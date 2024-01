A Corregedoria-Geral da Polícia Militar de Rondônia, realizou esta semana, solenidade para concessão de placas de Destaque Correcional aos policiais militares que se destacaram com seus serviços à Corregedoria-Geral da Polícia Militar de Rondônia, em 2023. Receberam a comenda, o major PM Tarciso Pereira da Silva e a sargento PM Verônica Costa Souza.

>>>Leia integra do elogio ao major PM Tarciso

Com grande satisfação, expresso meu sincero elogio ao major PM Tarciso Pereira da Silva Júnior, chefe do Departamento de Polícia Judiciária Militar da Corregedoria-Geral. Seu empenho excepcional, profissionalismo exemplar e notável discrição têm sido pilares fundamentais para o sucesso e eficácia dos procedimentos realizados sob sua liderança no ano de 2023.

O major PM Tarciso tem se destacado pelo comprometimento incansável com suas responsabilidades, demonstrando uma dedicação admirável ao cumprimento das missões designadas e destacamos as missões que vão além de sua rotina diária. Seu profissionalismo notável reflete-se não apenas na competência técnica, mas também na abordagem ética e respeitosa com que conduz suas atividades diárias. Policial Militar altamente gabaritado, o Major Tarciso é Doutorando em Educação na Amazônia pela Universidade Federal do Oeste do Pará – UFOPA, mestre em História e Estudos Culturais pela Universidade Federal de Rondônia – UNIR (2019), especialista em Ciências Jurídicas pela Universidade Cruzeiro do Sul/SP (2017), Pós-graduado em Educação em Direitos Humanos, Diversidade e Questões Étnico-Sociais ou Raciais pela Faculdade FAVENI – ES, bacharel em Segurança Pública pela Universidade Federal de Rondônia – UNIR (2011); graduado com Licenciatura Plena em História pela Universidade Federal de Rondônia – UNIR (2006).

Além disso, a discrição impecável do Major PM Tarciso é digna de reconhecimento, sendo um exemplo de como a confidencialidade e a reserva são essenciais em sua posição. Sua habilidade em lidar com informações sensíveis de maneira segura e confiável é crucial para a integridade das investigações e a manutenção da confiança na Corregedoria-Geral e na PMRO.

O trabalho do major PM Tarciso não apenas contribuiu para o sucesso administrativo, mas também elevou o padrão de excelência no Departamento de Polícia Judiciária Militar em 2023, quando destacou-se melhorando processo e rotinas, trazendo mais eficiência no atendimento a denunciantes, demandas do Ministério Público e do Poder Judiciário. Também representou com excelência a corregedoria nas inspeções correcionais. O oficial PM demonstrou ainda, no ano 2023 ser um líder inspirador e dedicado, sendo um norte para a equipe, motivando todos a alcançarem seus próprios limites de desempenho.

A Corregedoria tem o privilégio de contar com um líder tão exemplar como o major PM Tarciso, e este elogio é um testemunho de sua contribuição inestimável para a instituição. Que Deus continue iluminando a na condução dos seus serviços com seu profissionalismo, empenho e discrição notável.

>>>Elogio a sargento PM Verônica

É por dever de justiça que elogio a 1º sargento PM Verônica Costa Souza, pelos relevantes serviços prestados à Corregedoria-Geral da PMRO e pelo desempenho e dedicação apresentados ao longo do ano de 2023. Ela foi apontada como Destaque Correcional de 2023, pelos seu chefe e demais superiores, mérito alcançado por seu empenho pessoal, esforço e dedicação, aliados ao profissionalismo demonstrado no Departamento de Correição, local onde exerce suas atividades laborais.

Policial Militar responsável, inteligente, disciplinada e interessada pelo serviço, a sargento PM Verônica sempre busca novos conhecimentos e não mede esforços para cumprir suas missões, chegando a ficar diversas vezes após o término do expediente para concluir suas demandas. Tais características devem ser ressaltadas, pois são fundamentais para o convívio e o desempenho das funções policiais militares.

A sargento PM Verônica contribui continuamente para o bem-estar de seus entes queridos. Cumpridora dos preceitos bíblicos, ela é uma amiga leal e sempre está disposta a ajudar, sendo admirada por suas qualidades de caráter. Discreta em suas atitudes, resiliente e persistente, ela mantém a motivação mesmo em situações desafiadoras.

Os valorosos préstimos e a extraordinária dedicação de Verônica contribuíram significativamente para o cumprimento das metas e missões planejadas e executadas no ano de 2023, fortalecendo nossos objetivos institucionais. Dessa forma, a Corregedoria-Geral da PMRO tem a grata satisfação de condecorá-la com este “Destaque”, como forma de reconhecer esse comprometimento e motivá-la a continuar trilhando o caminho de dignidade e retidão. Que prossiga inspirando os demais policiais militares com seu exemplo de dedicação e profissionalismo.