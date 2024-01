Por meio de Indicação Parlamentar, a deputada estadual Taíssa Sousa (PSC), encaminhou um pedido à Companhia de Águas e Esgoto do Estado (Caerd) solicitando a realização de perfuração e aprofundamento de poços no residencial popular Morar Melhor, em Porto Velho, entendendo as dificuldades da população com desabastecimento hídrico nas residências.

Segundo os moradores o fornecimento de água às residências inicia-se às 5h30 sendo suspenso às 13h. Após isso, é restabelecido próximo às 17h e encerra-se novamente às 19h. Pouco mais de 8 horas de abastecimento hídrico, prejudicando a população que têm encontrado dificuldades em sua rotina diária. “A água é um recurso de extrema importância, indispensável para o preparo de alimentos, higienização pessoal, de ambientes e também para o consumo. É preocupante a situação dessas famílias”, ressalta a deputada Taíssa Sousa.

O condomínio entregue em 2018 é composto por duas etapas, cada uma com um reservatório de abastecimento de água vinda de poços artesianos, que atualmente não estão suprindo as necessidades dos moradores.

Em resposta à solicitação da parlamentar, a Caerd ressaltou que a pasta busca ações para melhorias no sistema de distribuição de água do local, que seria a perfuração de mais dois poços profundos, limpeza dos poços já existentes e substituição de bombas. Porém, segundo eles, o estado se encontra no período do verão amazônico, onde há redução na produção de água. A medida provisória adotada é a disponibilização de caminhões Pipa para encher o reservatório, até passar esse período.