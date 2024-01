A história de sucesso da Sicoob Credisul tem como protagonista Ilário Bodanese, um homem visionário, empresário, agropecuarista e político que deixou um legado imensurável para a cidade de Vilhena, em Rondônia.

Aos 74 anos, Ilário Bodanese foi não apenas um dos sócios-fundadores da Sicoob Credisul, mas também o primeiro presidente do Conselho de Administração da instituição, desempenhando um papel crucial entre os anos de 2000 e 2001.

Sua trajetória é marcada por uma dedicação incansável ao desenvolvimento da região e pela crença no potencial do cooperativismo como meio de fortalecimento econômico local.

Ilário Bodanese faleceu ontem, 10 de janeiro, por complicações relacionadas ao câncer que estava tratando. Sempre teve uma visão clara sobre a importância de manter os recursos na comunidade.

Com essa visão em mente, ele reuniu 34 sócios e empreendeu uma jornada para fundar uma cooperativa de crédito que atendesse às necessidades locais. Acreditando no potencial transformador do cooperativismo, Bodanese não mediu esforços para concretizar seu sonho. Sua capacidade de liderança, aliada ao carisma inegável, foi fundamental para que a fundação da Sicoob Credisul se tornasse uma realidade em menos de dois meses, surpreendendo a todos pela eficiência, isso em novembro de 1999, com a abertura da primeira agência, em março de 2000.

“Nossa cooperativa é imensamente grata ao seu Ilário. Ele foi uma pessoa que ao longo do tempo contribuiu muito. Tratou de assuntos importantes com o Banco Central em uma época que a credibilidade das cooperativas não era boa. Temos uma dívida de gratidão com ele. Fica nosso reconhecimento pela importância que ele tem e terá eternamente na cooperativa e em nossos corações”, Vilmar Saúgo, diretor executivo da Sicoob Credisul.

A Sicoob Credisul, desde seu início, foi concebida como uma instituição comprometida com o desenvolvimento sustentável da região. Sob a presidência de Ilário Bodanese, a cooperativa promoveu inúmeras iniciativas econômicas para beneficiar a comunidade de Vilhena. O legado de Ilário Bodanese vai além da fundação da Sicoob Credisul. Sua visão empreendedora e compromisso com o bem-estar coletivo deixam marcas na história local. Seu trabalho incansável e sua liderança inspiradora são lembrados com gratidão por todos aqueles que foram beneficiados pelo desenvolvimento proporcionado pela cooperativa ao longo dos anos.

“Seu Ilário foi o grande idealizador da Sicoob Credisul. Por ter credibilidade no meio empresarial, conseguiu reunir as principais lideranças. Ele, com mais alguns fundadores foram a Brasília, no Banco Central, para conseguir a Carta-patente de criação da cooperativa. Sempre foi uma pessoa que pensou mais no coletivo em trazer benefícios a comunidade. Foi um grande líder, idealizador e realizador. Perdemos muito com o falecimento de Ilário”, destacou Ivan Capra, atual presidente do Conselho de Administração da Sicoob Credisul.