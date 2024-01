O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), realizou na noite desta quarta-feira, 10, a cerimônia de posse dos dez novos Conselheiros Tutelares da cidade de Vilhena.

O evento, que ocorreu no auditório do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), reuniu familiares, amigos e diversas autoridades políticas da região, com a finalidade de prestigiar e apoiar os novos empossados.

Na ocasião, tomaram posse para exercer um mandato de quatro anos, Silvania Pereira, Celimar da Silva, Gilmar José, Lorena Nunes, Sonia Donadia, Regiane dos Santos, Elizabette B. da Silva, Edna de Souza, Márcia da Silva e Andreia de Souza.

Os conselheiros tutelares têm como objetivo zelar pelos direitos da criança e do adolescente, atuando na prevenção e no enfrentamento de situações de violação desses direitos, desempenhando um papel fundamental na proteção e promoção do bem-estar infantojuvenil, sendo responsáveis por receber, analisar e encaminhar denúncias de irregularidades.