Na manhã desta quinta-feira, 11, a Secretaria Municipal de Trânsito (Semtran) de Vilhena tomou medidas para sinalizar um cruzamento problemático na cidade em resposta a matérias veiculadas pelo Extra de Rondônia.

A iniciativa visa melhorar a segurança viária e atender às preocupações levantadas pela comunidade. No local foram registrados dois graves acidentes em um prazo de 28 horas (leia mais AQUI e AQUI).

As matérias publicadas pelo Extra de Rondônia destacaram os desafios enfrentados pelos pedestres e condutores no cruzamento da Avenida Otávio José dos Santos com a Rua Francisco Mendes, no bairro Jardim das Oliveiras. A questão, apontando para a necessidade de ações para prevenir acidentes e melhorar a fluidez do tráfego.

Após a divulgação das matérias, a Semtran conduziu uma análise detalhada do cruzamento, considerando as preocupações apresentadas e as sugestões da comunidade. Como resultado, foram implementadas medidas de sinalização para aumentar a visibilidade e a segurança no local.

Ao Extra de Rondônia, o titular da Semtran, Rogério Dias, disse que a sinalização visa melhorar a trafegabilidade no local.

>>> ASSISTA AO VÍDEO ABAIXO:

>>>>>>>>>>Clique na imagem para ampliar>>>>>>>>>>