A operação Máximus, desencadeada para combater o avanço da violência do crime organizado em Vilhena, obteve êxito na prisão de suspeitos envolvidos em atividades ilícitas, além da apreensão de uma arma de fogo e munições. A ação ocorreu nesta quinta-feira, 11, em uma casa na Rua 116-05, no residencial União.

As autoridades receberam informações que levaram à identificação e monitoramento dos suspeitos. Com base nesses dados, foi montada uma operação que culminou na abordagem bem-sucedida e na detenção dos suspeitos.

Durante as buscas, os policiais encontraram uma arma de fogo tipo revólver e munições em cima de uma cama no imóvel usado pelos suspeitos para encontros e planejamentos de crimes. Além do armamento também foram apreendidas porções de maconha e cocaína na residencia.

Os presos foram encaminhados à delegacia de Polícia Civil, onde serão tomadas as providências legais cabíveis. A Polícia Militar ressalta a importância da colaboração da comunidade no repasse de informações que auxiliem no trabalho policial, destacando o compromisso das forças de segurança em garantir a tranquilidade e a ordem pública.

A Polícia Militar reitera seu compromisso com a segurança da população e continuará intensificando ações para combater ativamente a criminalidade na região.

>>>Vídeo abaixo: