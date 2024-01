Durante às festividades de fim de ano, um morador de Colorado do Oeste, que veio passar as festas com familiares em Vilhena, acabou falecendo após passar mal e ser internado no Hospital Regional (HR).

A vítima, identificada como Maurílio Ferreira Bastos, de 46 anos, chegou à cidade para celebrar o Natal com familiares e amigos. Infelizmente, sua estadia foi interrompida por um mal-estar repentino, que levou à sua hospitalização.

Maurílio é irmão da agente funerária Clara, da funerária Vilhena. Ele estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), não resistiu e morreu às 22h de quinta-feira, 11.

O corpo será transladado para Colorado e será velado na Capela Mortuária. O sepultamento acontece na manhã deste sábado, 13, no cemitério local.