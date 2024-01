Unilson dos Santos Soares, foi morto a golpes de faca e o colega Rogério S.C., foi ferido na noite de quinta-feira, 11, na frente de um bar na Avenida Vilhena, em Colorado do Oeste. O desentendimento com o autor teria acontecido por causa de uma cerveja.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, o autor identificado por Romildo estava no estabelecimento quando Unilson e Rogério chegaram no local.

Romildo estava sentado à mesa e tomava uma cerveja, quando Unilson se aproximou e falou, “me paga uma cerveja”, Romildo teria dito que não tinha dinheiro, nesse momento Unilson disse, “se tá me tirando” e começaram a discutir e Romildo foi agredido por Unilson e Rogério, Romildo saiu do bar e foi para o carro que estava estacionado em frente do comércio, Unilson e Rogério foram atrás para continuar agredindo Romildo, no qual pegou uma faca que estava no carro e desferiu golpes em Unilson e Rogério, após entrou no carro e saiu do local.

Unilson e Rogério foram socorridos ao hospital, porém, Unilson não resistiu aos ferimentos e morreu ao dar entrada na unidade saúde.

Uma guarnição da Polícia Militar fez buscas, mas não localizou o autor. O caso foi registrado na delegacia de Polícia Civil.