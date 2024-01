O sepultamento do pioneiro Ilário Bodanese ocorrerá às 14h desta sexta-feira, 12, no cemitério Cristo Rei, em Vilhena.

A informações foi repassada ao Extra de Rondônia por José Bodanese, irmão de Ilário, que acompanha do velório do corpo do pioneiro na Câmara de Vereadores.

José também informou que, às 13h, haverá uma Missa, no Legislativo.

A morte de Ilário Bodanese provoca comoção na região, tendo em consideração seu histórico de grande comerciante, pecuarista e impulsionador do cooperativismo.

Ilário foi vereador em 1983, vice-prefeito de Vilhena entre 1989 e 1992 e secretário de Estado do Governo de Rondônia. E, por muitos anos, foi presidente da Associação Vilhenense dos Agropecuaristas (Aviagro), organizadora da Expovil, e membro muito participativo do Centro de Tradições Gaúchas (CTG), além de ser o principal fundador do Sicoob/Credisul e da cooperativa de crédito Cresol, ambas na cidade de Vilhena.

MORTE EM MT

Natural de Santa Catarina, Ilário faceleu na última quarta-feira, 10, num hospital de Cuiabá (MT), onde lutava contra um câncer (leia mais AQUI e AQUI).