O Ministério da Saúde divulgou, nesta sexta-feira, 12, no Diário Oficial da União, portaria que contemplou os municípios de Pimenta Bueno, Rolim de Mora, Espigão d’Oeste e Santa Luzia d’Oeste com 62 bolsas anuais para profissionais de saúde cursarem residência em Saúde da Família nas unidades de saúde das 4 cidades.

Os programas de residência têm duração de 2 anos. Dessa forma, serão 124 profissionais atuando na rede de atenção básica nas 4 cidades, cada profissional receberá uma bolsa de R$ 4.106,09.

O Ministério da Saúde, ainda, repassa para as Secretarias Municipais de Saúde R$ 1.500,00 por cada profissional residente em enfermagem e odontologia para o custeio dos programas.

Somadas as bolsas e o investimento de custeio, o Ministério da Saúde investirá cerca de R$ 7 milhões anuais nos programas de residência nas 4 cidades.

As profissões contempladas são enfermagem, odontologia, psicologia, nutrição, serviço social, fisioterapia, farmácia e educação física. O processo seletivo para os profissionais dessas áreas deve ocorrer até o mês de fevereiro e o programa inicia em 01 de março.

Todos os programas foram aprovados pelo Ministério da Educação e o financiamento pelo Ministério da Saúde, através de projetos elaborados pelo Odontólogo Marco Aurélio Vasques, para as prefeituras das 4 cidades.

A implantação das residências só foi possível porque o senador Marcos Rogério destinou emendas parlamentares em conjunto com o deputado federal Coronel Chrisóstomo para que as prefeituras arcassem com os custos de planejamento e elaboração de projetos pedagógicos necessários.

O senador também empenhou-se pessoalmente junto aos Ministérios da Educação e Saúde desde 2021 para que os municípios tivessem apoio através do Plano Nacional de Fortalecimento de Residências.

Já no atual governo federal, Confúcio Moura designou pessoal do seu gabinete no senado para acompanhar a tramitação final dos processos autorizados.