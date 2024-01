Na noite desta sexta-feira, 12, um homem, identificado pelas inicias M.A.S., ateou fogo na própria casa nas próximidades do residencial União, em Vilhena, e quando o Corpo de Bombeiros chegou ao local, ele atacou a equipe com uma foice, sendo necessário que os bombeiros usassem o jato de água para afastá-lo.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e quando chegou ao local o homem fugiu para a mata, porém, antes de fugir ele ainda conseguiu quebrar o vidro da viatura dos bombeiros.

Contudo, esta não é a primeira vez que o suspeito entra em surto, no ano passado ele surtou e ateou fogo em um caminhão que que estava estacionado na frente da casa do proprietário também nas proximidades do residencial União, no qual o veículo foi totalmente destruído pelo incêndio (leia mais AQUI).

