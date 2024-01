Nesta sexta-feira, 12, uma operação policial bem-sucedida em Vilhena resultou na prisão de um carreteiro que transportava uma quantidade significativa de cocaína no tanque do caminhão. A ação foi conduzida por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, o monitoramento da carga foi desencadeado na cidade de São Miguel do Guaporé, resultando na prisão do suspeito e apreensão da droga, em Vilhena.

A identidade do carreteiro não foi divulgada, conforme procedimentos legais, mas as investigações estão em andamento para determinar a origem e o destino da droga, bem como possíveis conexões criminosas. A cooperação entre as agências de segurança e a troca de informações têm desempenhado um papel crucial no combate ao tráfico de drogas em Rondônia.

A operação destaca a importância da vigilância constante das autoridades e a eficácia das estratégias de combate ao crime organizado. As forças de segurança reiteram seu compromisso em manter a ordem e a segurança nas rodovias, garantindo a integridade da sociedade.

