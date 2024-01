Foi identificado como sendo Diego de Oliveira Coelho, de 28 anos, o suspeito morto na troca de tiros com a polícia na noite deste sábado, 13, em Vilhena. Diego morreu no local, outros dois homens que estavam no carro com ele foram presos.

Os suspeitos estavam no carro VW Gol de cor preta, o condutor não obedeceu a ordem para parar e empreendeu fuga em alta velocidade, com isso, foi deito acompanhamento do veículo com apoio de outras guarnições e no final da Rua 8225 – no bairro Barão I, próximo a mata os suspeitos abriram fogo contra os policiais que reagiram.

Após os trabalhos da Polícia Técnica Científica (Politec), o corpo de Diego foi liberado para a funerária Vilhena fazer a remoção.