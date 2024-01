Na tarde deste sábado, 13, um acidente ocorreu na BR-435, no Km 22 – próximo à Pimenteiras do Oeste, quando um motorista reduziu a velocidade para acessar uma estrada vicinal e foi atingido por outro veículo. Felizmente, não houve feridos, mas ambos os carros sofreram danos materiais.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, o condutor da caminhonete Toyota Hilux, identificado pelas iniciais C.A.S.J., de 26 anos, contou a Polícia Militar que atendeu a ocorrência que trafegava pela rodovia sentindo Cerejeiras/Pimenteiras, e na sua frente seguia o veículo Ford F350 conduzido por M.J., de 54 anos, o motorista reduziu a velocidade e quase parou, pensando que o veículo pararia no acostamento, acionou a seta para fazer a ultrapassagem, porém, neste momento o condutor não parou, e tentou fazer uma conversão a esquerda para entrar em uma propriedade, com isso, não conseguiu evitar a colisão, atingindo a carroceria na parte esquerda da F350.

Todavia, o condutor da F350 relatou que que seguia sentindo Cerejeiras/ Pimenteiras e que iria entrar na linha 8, entretanto, percebeu que havia passado da entrada, e reduziu a velocidade, olhou no retrovisor e não viu nada, e ao tentar fazer a conversão para retornar, apenas sentiu o forte impacto da colisão.

Apesar do susto, é importante destacar que nenhum dos ocupantes dos veículos envolvidos sofreu ferimentos. O ocorrido ressalta a importância da prudência ao volante e da observância das normas de trânsito, visando a segurança de todos os usuários das rodovias.