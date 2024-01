Morreu na manhã deste sábado, 13, Denival Leite da Silva, de 55 anos. Ele estava internado no Hospital Reginal, após ter sofrido acidente automobilístico no último dia 10, quando na ocasião, transitava com uma motocicleta e colidiu com um carro no cruzamento entre a Avenida Otávio José dos Santos e a Rua Francisco Mendes, no bairro Jardim das Oliveiras, em Vilhena (leia mais AQUI).

No choque, Denival sofreu graves ferimentos, ele foi socorrido e levado ao hospital pelo Corpo de Bombeiros. Contudo, ele não resistiu. Entretanto, Denival lutava contra um câncer.

De acordo com a família, o corpo de Denival será velado a partir das 16h no memorial da funerária São Matheus, na Avenida Antônio Quintino Gomes, no bairro Jardim América.

>>>veja o vídeo do acidente: