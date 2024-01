Um morador da linha 5, região de Cabixi, identificado por Lenildo Gomes, mais conhecido por “Bem-te-vi”, morreu na noite de domingo, 14, após tentar ultrapassar uma carreta na rotatória de acesso a Cerejeiras. Ele passou direto e bateu no meio-fio, caiu e não resistiu aos ferimentos.

A vítima conduzia uma motocicleta Honda CG 125 Fan ES, de cor preta, placa NEC-6F14/Alvorada do Oeste, pela linha 1, quando na rotatória de acesso a Cerejeiras na linha 3, da 1ª eixo, teria tentado ultrapassar uma carreta, mas acabou passando direto e batendo no meio-fio da via. Na queda, sofreu graves ferimentos e morreu no local.

O motorista da carreta parou para prestar socorro e acionou a Polícia Militar, na qual ao chegar constatou que o motociclista estava sem vida e acionou a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O local foi isolado para os trabalhos da perícia e depois o corpo foi liberado para ser removido.