No último sábado, 13, um fato inusitado foi registrado em Colorado do Oeste. A Polícia Militar (PM) foi acionada para realizar o resgate de uma cobra da espécie Jiboia de aproximadamente dois metros e meio em via pública.

Segundo informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, uma pessoa que fazia caminhada na pista do módulo esportivo informou a PM sob a presença do animal no local e pediu ajuda, disse que a cobra era enorme e que estava estressada.

Com isso, uma guarnição foi ao local e capturou a cobra e a soltou em uma área de mata fora da cidade.

Ainda, de acordo com informações, essa espécie de cobra têm aparecido com frequência na cidade durante o período de chuvas, e a população apela para a PM fazer a captura, haja vista, que o município não tem Corpo de Bombeiros, nem outro órgão competente para lidar com esse tipo de ocorrência. O animal estava muito estressado e deu trabalho para ser capturado.

>>>Vídeo: