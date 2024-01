A Polícia Rodoviária Federal (PRF), recuperou um veículo que havia sido furtado em Corumbiara. A recuperação do automóvel se deu após o genro da vítima cruzar com o carro na BR-435 – rodovia que liga Vilhena a cidades do Cone Sul.

Segundo informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, o genro da vítima estava indo para Corumbiara, quando após o trevo que liga Vilhena a Colorado do Oeste avistaram um veículo VW Gol de cor branca parado no acostamento semelhante ao de sua sogra, desconfiado resolveu conferir a placa e fez retorno para voltar ao local.

Contudo, ao se aproximar observou que a número da placa era o mesmo do carro de sua sogra, que havia sido furtado, nesse momento ele conversou brevemente com o motorista do carro que alegou que o veículo havia ficado sem gasolina.

Ele observou também que no veículo haviam cinco pessoas, sendo: quatro homens e uma mulher. Ainda segundo a testemunha, relata que após conversar brevemente com os ocupantes do veículo seguiu viagem e foi tentando ligar para a Polícia Rodoviária Federal (PRF), e quando conseguiu informou aos policiais que iria voltar para observar caso os suspeitos saíssem do local.

Com isso, uma guarnição que estava nas proximidades foi informada e os patrulheiros abordaram os suspeitos. Entretanto, momentos antes da viatura chegar um casal que estava no veículo desceu e seguiu caminhando tomando rumo ignorado, não sendo localizado pelos policiais.

Os suspeitos que estavam no veículo receberam voz de prisão e foram encaminhados para a delegacia de Polícia Civil de Vilhena.