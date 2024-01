A cidade de Pimenteiras do Oeste, está enlutada após a trágica morte do filho do vice-prefeito, que ocorreu nesta quarta-feira, 17. A prefeita Valéria Garcia, decretou luto oficial no município em sinal de respeito e solidariedade à família enlutada (leia mais AQUI e AQUI).

Apollo Herreira Klein, de 9 anos, filho do vice-prefeito Moizes Herreira Penha, morreu afogado no rio Guaporé, que fica nos fundos do sítio da família na linha 11. O ocorrido abalou profundamente a comunidade de Pimenteiras, deixando familiares, amigos e colegas consternados.

A prefeita Valéria Garcia expressou suas condolências à família e amigos de Apolo, destacando a importância de unir esforços para oferecer apoio emocional àqueles que estão enfrentando este momento difícil. Ela ressaltou que o decreto de luto oficial visa honrar a memória do menino e solidarizar-se com a dor da família.

>>>Leia decreto na íntegra: