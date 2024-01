Antônio Martinez, de 87 anos, que estava desaparecido desde às 10h, desta quinta-feira, 18, foi encontrado no começo da noite. Antônio havia saído do restaurante da família na Avenida Curitiba, para ir para casa na Avenida 1705, no bairro Jardim Primavera, ele recusou que a filha o levasse, pois disse que precisava caminhar e acabou se perdendo.

Após a matéria veiculada no Extra de Rondônia, a família recebeu diversas mensagens de pessoas que o viram andado na rua carregando uma sacola com duas marmitas, primeiro nas proximidades do mercado Super Mais na Avenida Melvin Jones, depois caminhando pelo bairro Cidade Verde IV.

Todavia, no começo da noite, uma pessoa que passava na última rua do Cidade Verde IV próximo a mata, e tinha conhecimento que um idoso estava desaparecido através da reportagem e alguém havia visto ele naquelas proximidades, observou um vulto dentro de uma casa em construção e foi conferir e encontrou o idoso.

De imediato o rapaz entrou em contato com a família, na qual foram ao local buscá-lo. A família agradece o apoio da comunidade.