Uma família vive momentos angustiantes em busca do paradeiro de um idoso que está desaparecido, em Vilhena. A família pede a colaboração da comunidade para ajudar a encontrá-lo.

De acordo com Dagmar Araújo Dourado, seu pai Antônio Martinez, de 87 anos, mora com seu irmão, na Avenida 1705, número 1293, no bairro Jardim Primavera, e na manhã desta quinta-feira, 18, ele saiu de casa e foi para o restaurante da família Na Avenida Curitiba.

Contudo, por volta das 10h, ele saiu do restaurante dizendo que ia para casa, a filha quis levá-lo, mas ele disse que precisava caminhar e saiu. Entretanto, ele até esse momento ele não retornou e foi visto por volta do meio dia nas proximidades do Super Mais da Avenida Melvin Jones.

A família pede se alguém vê-lo ou souber de seu paradeiro entrar em contato pelo número (69) 9 8496-3720 (Marcos) ou (69) 9 84829763 (Adaguimar).