A edição nº 3898 do Diário Oficial de Vilhena (DOV), publicada nesta quarta-feira, 17, divulgou a Homologação do resultado final do Chamamento Público para administrar a Saúde pública municipal.

Conforme o resultado, a Santa Casa de Misericórdia de Chavantes tornou-se vencedora do certame que tem por objetivo o gerenciamento, operacionalização e execução das ações assistenciais no Hospital Regional, na Unidade de Pronto-atendimento 24h (UPA) e no Instituto do Rim. O contrato é para o período de 6 meses, no valor de R$ 48 milhões.

Ainda, o DOV traz a decisão de recurso administrativo interposto pelo Instituto Brasileiro de Políticas Públicas (IBRAPP), que ficou em segundo lugar no certame.

O recurso foi aceito, mas a entidade foi desclassificada por descumprimento de itens do edital (leia mais AQUI).

Entrevistado pelo Extra de Rondônia, o secretário municipal de Saúde de Vilhena, Wagner Borges, disse que “a licitação transcorreu conforme corresponde o edital e a Comissão agiu de forma correta, dentro da legalidade”.