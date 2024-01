A Polícia Militar (PM), obteve sucesso na recuperação de uma motocicleta furtada em uma oficina, em Vilhena. Além do veículo, a PM também recuperou dinheiro, aparelho celular, maço de cigarro e um notebook.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, uma guarnição da PM recebeu informação que no bairro Florência, havia um homem circulando com uma motocicleta Honda Fan 150 de cor preta e sem placa de identificação. Tendo o veículo as mesmas características de uma motocicleta furtada na terça-feira, 16, em uma oficina localizada na Avenida 1705 do bairro Primavera, a polícia passou a fazer buscas pela região.

Contudo, quando a guarnição patrulhava pela Rua RF-03, os militares visualizam um homem que conduzia o referido veículo, sendo que ao perceber a presença da viatura, empreendeu fuga pelas ruas e avenidas em alta velocidade colocando sua vida em risco e de terceiros.

Todavia, foi feito acompanhamento e dada ordem de parada ao condutor com sinalização de sirene e giroflex ligados, porém, o condutor não obedeceu.

Entretanto, durante a fuga, no cruzamento com a Rua 5004, na divisa dos bairros Florência e Alphaville, o condutor não conseguiu fazer a conversão da via devido à grande velocidade em que estava, e caiu com o veículo no asfalto. Após a queda, o suspeito continuou a fuga a pé, mas foi perseguido e detido algumas quadras a frente.

O suspeito identificado pela inicial M., após detido, resolveu colaborar com a polícia e levou os PMs até a sua casa, onde foi localizado vários objetos furtados de um comércio no Setor 12 de Vilhena, sendo: R$ 2.140,00 em dinheiro, um aparelho celular da marca Samsung de cor preta e um maço fechado de cigarro marca Pandhora.

Ainda durante a ocorrência, o suspeito confessou que a motocicleta ele havia furtado em uma oficina na Avenida 1705, no bairro Jardim Primavera, e também assumiu que tinha arrombado o comércio do Setor 12. Além disso, confessou que tinha furtado um notebook, mas havia jogado fora, pois pensou que a polícia poderia rastrear o aparelho e chegar até ele e levou os militares onde havia descartado computador.

Diante dos fatos, o suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido para a delegacia de Polícia Civil.

A Polícia Militar reforça a importância da participação ativa da comunidade no combate à criminalidade e reitera seu compromisso em manter a segurança e a ordem pública na cidade e arredores.