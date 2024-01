O Instituto Brasileiro de Políticas Públicas (IBRAPP) teve Mandado de Segurança deferido pela justiça local, que determinou a anulação de Ata de deliberação de análise do envelope II, resultado do certame licitatório que prevê o gerenciamento, operacionalização e execução das ações assistenciais no Hospital Regional, na Unidade de Pronto-atendimento 24h (UPA) e no Instituto do Rim.

O contrato é para o período de 6 meses, no valor de R$ 48 milhões.

O caso também envolve a Santa Casa de Misericórdia Chavantes, que tornou-se vencedora do certame homologado pelo secretário municipal de Saúde (leia mais AQUI).

A entidade se posicionou a respeito do caso e assegurou que não haverá interrupção nos serviços em Vilhena.

Na nota enviada ao Extra de Rondônia, a Santa Casa de Misericórdia Chavantes informou que conta com uma equipe de 529 colaboradores e que desempenha um papel crucial na promoção do bem-estar da comunidade.

Destaca que, atualmente, atende mais de 10.000 pacientes mensalmente em suas unidades de pronto atendimento, com uma média de 150 internações todos os meses.

“Consciente do impacto significativo que uma paralisação poderia causar à comunidade, a Santa Casa de Chavantes assegura que não haverá interrupção nos serviços prestados durante os tramites jurídicos dessa decisão. A instituição reafirma seu compromisso com a assistência à saúde, garantindo que o atendimento será mantido com a mesma excelência e dedicação que caracterizam sua trajetória”, frisa.

>>> CONFIRA O COMUNICADO ABAIXO:

>>> CONFIRA, ABAIXO, O MANDADO DE SEGURANÇA DEFERIDO EM FAVOR DO IBRAPP: