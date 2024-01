Uma colisão entre um caminhão e um carro ocorreu na manhã desta sexta-feira, 19, em Vilhena, resultando em danos materiais e chamando a atenção para a importância da precaução no trânsito.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, o acidente aconteceu no cruzamento da Avenida Tancredo de Almeida Neves com a Avenida Melvin Jones, no bairro Cristo Rei. Segundo relatos, o condutor do veículo de carga teria avançado a preferencial causando o acidente.

Felizmente, não houve relatos de feridos, mas os danos materiais foram significativos. A Polícia Militar de Trânsito (Ptran) foi acionada para registrar a ocorrência e realizar os procedimentos necessários.

A Ptran enfatiza a importância da prudência no trânsito. “Acidentes como esse destacam a necessidade de atenção constante ao dirigir. Pedimos aos motoristas que estejam sempre atentos às condições da via e respeitem as normas de trânsito”.

A comunidade de Vilhena é incentivada a priorizar a segurança no trânsito, adotando medidas preventivas para evitar colisões e garantir a integridade de todos os usuários da via. A atenção e o respeito às leis de trânsito são fundamentais para prevenir incidentes semelhantes no futuro.