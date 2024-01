A remoção de animais soltos em rodovias federais é uma das atribuições da Polícia Rodoviária Federal (PRF), visando a prevenção de acidentes.

Nesta quinta-feira (18), a equipe de Vilhena, foi acionada para fazer um resgate de uma Anta que estava atravessando a rodovia e, infelizmente, foi vítima de atropelamento. Graças à ação rápida, o animal foi resgatado e está em situação estável de saúde.

O animal foi socorrido com a apoio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Semas) e já está sendo tratada no Museu Rondon. O Corpo de Bombeiros também prestou apoio com equipamentos para a remoção.

Caso você esteja transitando em alguma rodovia federal e aviste animais à margem ou sob o leito da rodovia, comunique o fato à Unidade da PRF mais próxima ou através do telefone de emergência 191.

Nosso compromisso vai além do tráfego seguro, estamos dedicados em preservar vidas!