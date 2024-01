Um ladrão ousado protagonizou um furto de uma motocicleta Honda CG Titan, de cor vermelha, placa NCZ-7A21, em plena luz do dia, deixando moradores e comerciantes perplexos. O crime ocorreu por volta das 09h19 desta sexta-feira, 19, em frente a Casa da Lavoura, na Avenida Marechal Rondon, esquina com a Rua Marcos da Luz, no centro de Vilhena.

Câmera de segurança da loja registrou o momento que o bandido se aproxima do veículo já com o capacete na cabeça. O criminoso agiu com extrema rapidez e habilidade, surpreendendo o proprietário da motocicleta que estava trabalhando.

A imagem do criminoso furtando o veículo irá fornecer às autoridades importantes pistas para a identificação do ladrão. A polícia está trabalhando para analisar as imagens e reunir informações que possam levar à captura do suspeito.

O aumento dos furtos de veículos na região tem sido motivo de preocupação para as autoridades, que prometem intensificar a presença policial nas áreas mais críticas. A população, por sua vez, pede medidas mais efetivas para combater a criminalidade e garantir a segurança dos cidadãos.

>>>Vídeo: