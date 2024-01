Nesta quinta-feira,19, a deputada estadual Rosangela Donadon, (União Brasil), desempenhou um papel crucial na promoção do desenvolvimento sustentável da agricultura familiar em Vilhena.

A parlamentar liderou uma reunião com presidentes de 13 associações rurais do município, apresentando um projeto inovador que visa beneficiar pequenos agricultores.

Rosangela Donadon destinou cerca de R$ 1,5 milhão para o projeto “Mudando Histórias com mudas de coqueiros-anões” que vai atender aproximadamente 320 agricultores familiares. Cada um receberá entre 15 e 210 mudas de coco, totalizando 62 mil mudas, além de 34.909 quilos de fertilizantes, que serão distribuídos gratuitamente para os produtores rurais em cerca de 20 municípios do estado de Rondônia.

A reunião em Vilhena contou com a presença destacada do secretário regional de governo para o Cone Sul, Wesley Geminiano, e outros representantes importantes. O encontro teve como foco principal a apresentação do projeto que visa impulsionar a produção agrícola na região, distribuindo mudas de coco e fertilizantes.

Durante a reunião, a deputada enfatizou a importância de fortalecer a agricultura familiar como um meio de proporcionar melhores condições de vida para os agricultores. O projeto beneficiará diretamente 80 agricultores em Vilhena, cada um recebendo aproximadamente 210 mudas de coco e fertilizantes, acompanhados de consultoria técnica por profissionais capacitados.

A entrega das mudas de coco para os agricultores de Vilhena está agendada para o próximo sábado, 27, e, segundo Rosangela Donadon, em breve agricultores de outros municípios serão contemplados com a entrega das mudas e dos fertilizantes, tudo com objetivo de fomentar a agricultura familiar.

Os presidentes das associações rurais expressaram profundo agradecimento à deputada pelo constante empenho em prol do desenvolvimento rural. Rosangela Donadon reiterou sua crença de que os agricultores devem permanecer no campo, mas com qualidade de vida e os recursos necessários para prosperar em suas atividades.

“Acredito que o homem do campo tem que permanecer no campo, mas com qualidade de vida e meios para trabalhar, e é para isso que tenho trabalhado incansavelmente”, afirmou a deputada Rosangela Donadon.

Além da presença do secretário regional e do gerente local e regional da Emater, o vereador Idenei Dummer e Elias Correa, responsável pelo Instituto Raiz Nativa, estiveram presentes na reunião, reforçando a importância do engajamento de diversas esferas governamentais e entidades na promoção do desenvolvimento rural sustentável.

O projeto proposto pela deputada Rosangela Donadon representa um passo significativo para impulsionar a produção agrícola na região, proporcionando não apenas recursos materiais, mas também incentivando a comunidade a perseguir métodos mais sustentáveis de produção, promovendo assim o bem-estar dos agricultores familiares.