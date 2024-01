Na última sexta-feira, 19, a cidade de Cacoal destacou-se, mais uma vez, como a única a oferecer transporte urbano gratuito na região, reforçando o sistema Tarifa Zero.

Os ônibus circulares, equipados com acessibilidade, ar-condicionado e design específico para a eficiência no trânsito urbano, foram entregues em uma cerimônia marcada pela presença do deputado estadual Cássio Gois (PSD), prefeito Adailton Fúria (PSD) e outras autoridades, dentre elas, vereadores e secretariado municipal.

O deputado, que desempenhou um papel vital nesse projeto enquanto vice-prefeito à época, relembrou o início do trabalho em 2021. “É gratificante ver o resultado de um esforço conjunto para tornar a mobilidade urbana mais inclusiva e acessível. Este é um passo extremamente importante para Cacoal e seus cidadãos”, destacou Cássio Gois.

Além disso, a abrangência do ‘Tarifa Zero’ não se limita ao centro da cidade. Agora, mais 10 bairros distantes serão atendidos, alcançando uma cobertura total de 100% da cidade com o transporte público gratuito.

Segundo Gois, essa iniciativa promete transformar a experiência de deslocamento dos cacoalenses, proporcionando não apenas eficiência, mas também equidade e democratização no acesso aos meios de transporte, além de reforçar o comprometimento da gestão com o bem-estar dos cidadãos.

Vale destacar que a Capital do Café vai na contramão das tarifas do transporte público praticadas pelo Brasil, que se tornou oneroso, especialmente para quem depende de salário mínimo, chegando a comprometer até 20% do rendimento (Numbeo).

O aumento expressivo nas tarifas em algumas capitais brasileiras em 2023 agravou ainda mais a situação para os usuários. Em Belo Horizonte, por exemplo, houve um aumento de 35%, elevando a cidade a ter uma das passagens mais caras do país, junto com Curitiba, Porto Velho e Florianópolis (R$ 6,00).