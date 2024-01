A deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil), anunciou na quinta-feira (18), que o município de Alto Alegre dos Parecis será beneficiado, em breve, com uma emenda parlamentar no valor de R$ 200 mil, destinada a melhorar as condições de saúde e infraestrutura local.

O montante da emenda será direcionado para a aquisição de peças destinadas à manutenção das frotas municipais, medicamentos, material de consumo e hospitalar.

De acordo com a parlamentar, o objetivo principal é promover o bem-estar daquela comunidade, garantindo recursos essenciais para o adequado funcionamento dos serviços públicos. “A destinação desses recursos visa atender as demandas emergenciais e garantir que a população tenha acesso a serviço de qualidade, principalmente em áreas essenciais como, por exemplo, a saúde, que é sempre um gargalo aos gestores municipais”, afirmou a deputada.

Ieda Chaves lembrou que a destinação dos recursos à manutenção de frotas evidencia a sua preocupação com a mobilidade urbana, garantindo que os serviços básicos possam ser prestados de forma eficiente e sem interrupções. Já a aquisição de medicamentos e materiais hospitalares, a parlamentar reiterou que “fortalece a infraestrutura no setor de saúde em benefício dos pacientes”.

AGRADECIMENTOS

O anúncio da emenda parlamentar foi recebido com entusiasmo pela população local e autoridades municipais. O vereador Dedé da Saúde foi quem fez a solicitação do recurso para que o prefeito de Alto Alegre dos Parecis, Denair Pedro da Silva, possa aplicá-lo com rigor. Ambos expressaram gratidão e destacando o impacto positivo que o investimento proporcionará aos cidadãos.