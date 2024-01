Os moradores de Vilhena têm um motivo a mais para celebrar nesta segunda-feira, 22, com a inauguração de mais uma unidade das Lojas Madri, uma nova opção de compras que promete oferecer uma experiência única aos consumidores de Vilhena e região.

Localizada na Rua Presidente Médici, nº 79 – Lojas Madri chega à cidade com uma proposta inovadora, oferecendo uma ampla variedade de produtos que atendem às necessidades do dia a dia em vestuários, cama, mesa, banho e uma gama de produtos diversificados. A loja visa proporcionar aos clientes uma experiência de compra completa, unindo qualidade, diversidade e preços competitivos.

Ezequiel da Silva Rosa, gerente da unidade de Vilhena, falou ao Extra de Rondônia, da expectativa para inauguração que é grande, pois estão acerca de um ano planejando e procurando um local amplo e com localização privilegiada.

A inauguração acontece na próxima segunda-feira, 22, a partir das 08h. Lojas Madri é completa para todas as idades. Atende toda linha de cama, mesa, banho, calçados, brinquedos, acessórios, moda e muito mais.

Lojas Madri está há 18 anos em Rondônia, com unidades em Seringueiras, Pimenta Bueno, Espigão do Oeste, Nova Brasilândia D’Oeste, São Miguel do Guaporé, São Francisco do Guaporé e agora em Vilhena.

Na semana de inauguração toda loja está com 20% de desconto à vista, a prazo, no crédito ou no crediário até em dez vezes.

Documentos necessários para a realização do cadastro no crediário são: RG/CNH, CPF, comprovante de endereço, ter mais de 18 anos e duas referências pessoais.

Lojas Madri fica localizada na Rua Presidente Médici, nº 79, Centro (antiga Vemac). Para mais informações (69) 9 93788926 / Lojas Madri.