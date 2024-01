Mileine Vargas Davis, treinadora do time da BMW nos Estados Unidos, confirma agenda para o Brasil no ano de 2024 e Rondônia será contemplada com a 24° Formação Internacional em Programação Neurolinguistica que acontecerá na cidade de Vilhena de 17 a 21 de abril e serão 5 dias de emersão.

A PNL é um conjunto de ferramentas que facilitam a inteligência emocional, responsável por mais de 85% do sucesso em todas as áreas da sua vida.

Desenvolver inteligência emocional para lidar com os desafios nunca foi tão necessário como nos dias de hoje, diz Rosangela Goebel. Se você deseja melhorar seus relacionamento devolver a liderança, ter uma equipe eficaz, se comunicar melhor, vender mais, entender mais de si, ler as pessoas, gerenciar suas emoções, mudar comportamentos indesejados e realizar sonhos, este curso é para você.

Para Rosangela Goebel organizadora oficial da agenda da treinadora no Brasil, manter vivo o projeto de trazer para Rondônia um treinamento como este é o que faz valer a pena o que chamo de propósito.

Em 2023 a treinadora realizou em Vilhena apenas uma turma, porém as pessoas que tiveram a oportunidade de participar saíram dali com uma nova percepção de mundo, como você pode ver no vídeo abaixo.

Casos como o da professora Andreia da Silva, que afirma ter mergulhado profundo no autoconhecimento e teve a oportunidade de vencer o medo que carregava há 07 anos e se a inda reforça que se perguntarem o que é PNL vou dizer que é renascer.

A turma conta com apenas 20 vagas e você pode garantir a sua hoje mesmo fazendo contato com a Rosangela pelo WhatsApp (69) 98142 5919.